Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

(seit 2009) weiterhin intakt DAX 30 weiterhin mit Zug nach oben

am verlängerten Pfingstwochenende. Dieundsind der Beendigung ihresdeutlich näher gekommen.Seit dem(vgl. D&R-Analysen) scheint sich dervon den jüngsten geopolitischen Ereignissen sowiesozu lassen. Die charttechnische Entwicklung ließ seitdem ein kurzfristigesnach dem anderen „“.Das D&R-Statement „Beim Halten der(23.03.18) sehen wir wieder“ hat sich bislang in einem kurzfristigem Plus von knapp 11 Prozentpunkten bestätigt. Derhat indes sogar wieder eine immensüberhandelt. DieDas mittelfristige D&R-Kursziel bei knappist nun nur noch knapp 3 Prozent entfernt.Dasbeikönnte gleich heute früh fallen. Hoffnung macht auch weiterhin das. Es bietet aktuell Spielraum bis hin zuZähler.könnten heute um 15:00 Uhr dieBeachtung finden.Das „Sahnehäubchen“wird es heute wohl noch nicht werden. Aber ein vorsichtiger Blick genist chart- und markttechnisch durchaus erlaubt. Trotz allem sollten diewerden. Die bislang erwirtschafteten Gewinne seit der 11.800 gilt es zu sichern.Dieist weiterhin





Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: