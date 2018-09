DAX 30 (täglich): Woche der Entscheidung?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex schloss am Freitag kaum verändert bei 11.959 Punkten. Im Tagesverlauf markierte der DAX 30 einPunkten und näherte sich der wichtige Marke 11.800.Der Bereich um dieist nicht nur eine, sondern auch der Bereich wo der. Somit ist die 11.800 eine Kreuzunterstützung und immens wichtig für das langfristig „noch" positive Chartbild.Einder 11.800 würde das ChartbildEine leichtewären Kurse. Solange der DAX 30 diesen Bereich nicht wieder überhandelt hat das. In dieser Woche könnte es zu einer Entscheidung kommen.Für weiterhinan den europäischen Aktienmärkten. Dieser bleibt auf Konfrontationskurs mit China und will. Die Hoffnung auf eine Deeskalation bleibt, aber auch nur die Hoffnung.Ansonsten gibt es einen erneuten Versuch zwischen der EU und Großbritannien sich über einenWichtige Konjunkturdaten gibt es nicht und somit könnte es "vorerst" ein ruhiger Start in die Woche werden.Die Indikatoren bleiben