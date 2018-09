Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Langfristiger Aufwärtstrend erst wieder ab 12.125 zurückerobert

zurückerobert Markttechnik (MACD) macht etwas Hoffnung zum Wochenstart

dreiin Folge gepaart mit einemam Freitag... Der deutsche LeitindexDer erwartete Impulsgeber(vgl. D&R-Analysen letzte Woche) war der ausschlaggebende Punkt für die Stabilisierung oberhalb der. Zudem könnte derdadurch bald wieder in den Aufwärtsmodus zurückkehren.Damit bewahrheitet sich auch die jüngste. Diese war zuletzt deutlich. Anzeichen für wieder positive Kursentwicklungen gehen auch vomaus. Dieser wichtige Trendfolger scheint nun kurz vor einem Kaufsignal zu stehen.Bei einem positiven Wochenstart kann dies die nächsten Tage erfolgen. Dies gilt es aber zunächst. Wichtig ist nun erst mal das Überhandeln der Widerstandszone bei. Dafür sieht es am heutigen Montag relativ gut aus.Vonwerden heute zum Einen diebei 2,0 Prozent erwartet. Zum Anderen droht der rückläufig prognostiziertein dendie Stimmung etwas zu trüben.Daher gilt es für heute primär auf diePunkte zu achten. Werden diese nach dem Opening Gap auch noch recht schnell überwunden, dann könnten sogar mittelfristig diewieder zum Thema werden.Eines haben die letzten Tage und Wochen allerdings wieder eindrucksvoll gezeigt. In Zeiten volatiler und von Geopolitik geprägter Märkte ist dieein recht verlässlicher „Aber selbst wenn der DAX zumwird, dasmuss er sichBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/