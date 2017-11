DAX 30 (täglich): „White Candle am Black Friday“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

vor der Veröffentlichung des(10:00 Uhr) dürfte sich der deutsche Leitindex stabil verhalten. Dieist weiterhin intakt. Vor allem derzeugt davon.Kurzfristig wird die psychologisch so wichtige´er Marke auch heute umkämpft werden.Der „“ wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende „Black Friday“ als Start in ein traditionelles Familienwochenende und alsDas dürfte fürsorgen.Der gestern abermals erfolgreiche Test dersowie der Schlusskurs beiZählern zeugen von. Gepaart mit der neutralen bissorgt das fürzum heutigen Wochenschluss.Somit steht einer „“ nicht viel im Wege.Dieder Jahresend-Rally könnte heute schon. Vom „Jamaika-Schock“ spricht keiner mehr. Nun richtet sich der“ könnte dabei auf mittelfristige Sicht durchaus wieder das alte Hoch beidarstellen.sowiesind durchausBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html