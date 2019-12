DAX 30 (täglich): Warnsignale bestätigt - Rally intakt (!)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

weitere Drohungen aus den USA, die Zollschraube anzuziehen, haben gestern den Erholungsversuch am deutschen Aktienmarkt etwas ausgebremst.

Der deutsche Leitindex kämpft daher auch heute wieder mit der „magischen“ Marke bei 13 000 Punkten.

Nichtsdestotrotz ist von einem Ausverkauf rein gar nichts zu spüren.

Die übergeordnete Tendenz ist nach wie vor aufwärtsgerichtet.

Lediglich die kurzfristigen Warnsignale (Gewinnmitnahmen), auf die wir an dieser Stelle bereits letzte Woche hinwiesen, schlagen nun durch.

Also alles weiterhin im Lot… Markttechnisch zeigt sich die Lage auch weiterhin recht entspannt.

Die wichtigsten Indikatoren befinden sich allesamt im neutralen Terrain.

Die Bollinger-Bänder zeugen von einer kurzfristigen Bandbreite zwischen 13.400 sowie 13.000.

Es bleibt also dabei: Die Jahresend-Rally ist nicht gestorben. Der DAX 30 will weiter in Richtung 13.600.

Der aktuelle Rücksetzer kann dabei sogar behilflich sein. Der Markt hat etwas abgekühlt.

Von fundamentaler Seite könnten die US-Arbeitsmarktdaten für Rückenwind sorgen. Hier wird um 14:15 Uhr MEZ eine Verbesserung erwartet.

Zudem sorgt die globale Kauflaune kurz vor Weihnachten für positive Stimmung im Einzelhandel.

Das Gap bei 13.019 Punkten wurde zwar jüngst geschlossen, aber es dient nun wiederum als gute Basis für weiter steigende Notierungen.

Die 13.000 sind fest im Blick und werden heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar schon bei der Eröffnung überschritten.

Trotz allem der „Unsicherheitsfaktor“ Trump-Tweets bleibt bestehen.

Daher Stopps- und Take-Profit-Marken belassen.

Fazit:

· DAX „schielt“ weiter nach oben

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: