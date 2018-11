Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die Lage imbleibt höchst nervös und fragil.Es waren, sind und bleiben nach wie vor die, an denen der deutsche Leitindex sich mittelfristig messen lassen muss. Dieses Niveau entspricht der seit Wochen an dieser Stelle thematisiertenAllerdings so richtig durchatmen und entspannen können die Marktteilnehmer erst wieder abZähler. Selbst beim Überschreiten der 11.800 kehrt der DAX 30 bestenfalls erst mal wieder in seinenzurück.Das „schwebt weiter über dem deutschen Aktienmarkt. Ebenso die zuletzt stetig ansteigendeDiezeigt sich weiterhin neutral. Sowohl Trendfolger () als auchtendieren auch wieder im „Niemandsland“. Auch das zeigt von einer oberen. Diese liegt mittelfristig bei 11.800.Das mittelfristige Abwärtspotential der SKS beziffert sich nach wie vor beiIndexzählern.sollte daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben.Geht erst mal der „“, dann wird es schwer, den Konzert-(Handels) Saal noch rechtzeitig zu verlassen. Erschwerend kommt heute die negative Prognose für denhinzu. Dieser wird rückläufig erwartet.Die Risiken liegen weiter auf der „“. Stoppmarken und Take-Profits sollten daher unbedingt beibehalten werden. Es kann nun ganz schnell „“ werden. Diehat durchaus noch Luft nach oben.Das gestrige „“ gab schon mal einen Vorgeschmack auf dasdes Marktes. Ein ansteigender(vgl. Chart Nr. 4) würde die Tendenz weiter verschärfen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/