Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

(seit 2009) weiterhin intakt „Steigendes Dreieck“ erwies sich als wichtiger Wegweiser

dieZähler haben sich erwartungsgemäß als der wichtigeerwiesen (vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen). Die zwei „“ waren der nötige Impulsgeber. Derkonnte damit durchstoßen werden.Dielag zuletzt bereits schon deutlich auf der(12.651).„Sell in May and go away““ bleibt weiter abzuwarten. Eher scheint sich „“ zu etablieren.Weiterhin gilt bei einem nachhaltigen Bruch derein rechnerisches Kursziel von rundPunkten. Diezeugen von einer insgesamt neutralen Gesamtlage.Einefür einen weiterhin. Allerdings wird sich heute zunähst dieeinem Test unterziehen.Die gestrige „“ sowie dasund diesprechen dafür.Seit dem Halten der immens wichtigenZählermarke hat dernun rund 1.000 Punkte zulegen können. Einwäre da nur normal und gesund.Vonwerden heuteaus der EU erwartet. Allerdings gepaart mitsowieDer „“ wird heute zwar kein flotter Discofox, dafür ein. Ein Ausrutschen ist nicht zu erwarten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: