DAX 30 (täglich): Nach der Wahl ist vor der Abstimmung.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bandbreite zum Wochenauftakt: 12.220 bis 11.915

bis Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

nun ist sie also vorbei die als richtungsweisend angekündigte. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bleibt diezwar stärkste Kraft, büßt aber auf 28,9 Prozent ein.Noch eklatanter stellt sich ist das Ergebnis derdar. Die Sozialdemokraten errangen 15,8 Prozent der Stimmen.Diedagegen verdoppeln mit 20,5 Prozent ihren Stimmenanteil. Diebleibt mit 11 Prozent unter den eigenen Erwartungen.Die Liberalen derstürzen mit 5,4 Prozent weit unter das Ergebnis der Bundestagswahl. Dierangiert bei 5,5 Prozent.Für denheißt es in des nach der Wahl ist vor der Abstimmung. Ende Juni geht es wieder los... Dann werden diewieder aufgenommen.Zudem steht US-Präsidentaktuell mit demin Verhandlungen. Dabei geht es um die angespanntender beiden Länder sowie eine umfassende neue Handelsvereinbarung gehen.bleibt er DAX 30 bis auf Weiteres in der übergeordnetengefangen. Deren Nackenlinie verläuft bei knapp. Für den heutigen Wochenauftakt sieht es weiterhin nach einem Halten dieser Linie aus.Um in den ebenfalls aktuell umkämpftenzurück zu kehren bedarf es allerdings Kurse deutlich oberhalb der. Daher lässt sich diezwischenundeinordnen.Markttechnisch zeigen sich sowohl(Trendfolger) als auch dieneutral.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/