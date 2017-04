Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seitwärts ins Osterwochenende

12.159 - 12.083

am morgigenbleiben diein Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien. Derscheint sich daher schon mal auf das Osterwochenende einzustellen.So testete er zuletzt vier Handelstage in Folge die wichtige´er Zählermarke. Gestern dann das Unterhandeln im wichtigenDiezeigt sich weiterhin. Langfristig weist derweiter auf einenhin.Allerdings wird sich der deutsche Leitindex zum Ende der Karwoche hin seinem „Fasten“ treu bleiben. Durch das Unterschreiten der 12.159 Punktemarke gilt der Fokus nun den. Hier verläuft die nächsteEinist trotz der aktuellen Situation. Am heutigenwird sich der DAX 30 in einer(12.159 – 12.083) auf die österliche Ruhe vorbereiten.Diehat sich weit von der „überkauften“ Tendenz entfernt. Ein weitererfür den heutigen letzten Handelstag der Woche.Summa summarum erleben wir weiterhin die prognostizierte „“. Kraft schöpfen über Ostern und dann richtet sich bald wieder der Fokus auf 12.293 und höher.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html