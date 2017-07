Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

diePunktemarke erwies sich jüngst als richtungsweisender Puffer. Ein mögliches Gap-Closing () konnte abgewehrt werden.Damit wendete der deutsche Leitindex quasi „“ ein mögliches Ausufern derab. Nach der Gewinnsicherung beibewahrheitete sich daher diese Marke (12.313) nun als operative Einstiegschance.Derwird sich heute zunächst wieder in Richtungorientieren. Das abgewehrte „“-Closing sowie die Markttechnik sorgen nun fürDiese ist nach wie vor erkennbar. So tendieren sowohlals auchnach wie vor im grünen Bereich. Der Trendfolgerscheint nun auch wieder positiv zu drehen. Diewurde allerdings immer nochEiner markttechnischen Fortsetzung dessteht trotzdem auch heute nichts im Wege. Charttechnisch stand dies zuletzt auch nie zur Debatte. Allerdings sollte nun auchaufkommen.Zunächst gilt es einigezu überwinden. Der nächste wartet bereits beiPunkten.Am Nachmittag könntefür Bewegung in den Märkten sorgen. Ihre Erklärung zumwird mit leichter Spannung erwartet.Zuletzt offenbarte der deutsche Leitindex wie stark seinist. Sekundär stellte es sich als richtig heraus, Gewinne „oben“ mitzunehmen und „weiter unten“ wieder einzusteigen. Der DAX wird so weiter machen, wie er die Woche begonnen hatte. Gepaart mit einem positivem „“ sowie dem Test der´er Indexmarke.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html