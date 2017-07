Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die gestrige „“-Kerze verdeutlicht dieganz offensichtlich. Eröffnung, Tagestiefund Schlusskurs beiPunkten.Die(Schwankungsintensität) schoss dementsprechend nach oben.Punkte als unterekonnten aber dennoch deutlich gehalten werden.Übergeordnet ändert das alles allerdings nichts am. Dieser ist sowohl durch die(11.769) als auch die(rund 11.000) gut „gepuffert“.Mittelfristig schreibt sich die hier schon oft thematisierte) fort. Deren Bandbreite verläuft vonbisZähler.(heute) könnte es durchaus wieder eine kleine Erholunggeben. Hoffnung macht dieam gestrigen Dienstag.Diezeigt sich indes weiterhin. Aber auch nicht negativ. Das stützt die These einerund schürt Hoffnung auf eine mögliche Stabilisierung.Aus denwerden heute mit Spannung dieerwartet. Diese werden um 16:30 bekannt gegeben.: Trendfolgend ist alles im Lot, mittelfristig lotet der Bluechip-Index die Ufer (12.700 - 12.313) aus. Risikoaverse Investoren sollten in Anbetracht der Urlaubszeit (setzen.sind vor allem im Urlaub fehl am Platz.Dieverlaufen aktuell vonbis. Aufgrund der späten Veröffentlichung der US-Rohöllagerbestände gilt der Fokus bis dahin – mal wieder – denBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html