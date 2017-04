Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Konsolidierung & Flaggenformation

& Wahlen in Frankreich & Großbritannien

dieTheresa May hat überraschendangesetzt.Sie will sich dadurch ein klares Mandat für diebesorgen. Dasnimmt sie dadurch wohl billigend in Kauf. Zudem verstreicht dadurch wieder mal wichtige Zeit für dieBeimrichtet sich der Fokus wieder auf die´er Punktemarke. Hier verläuft eine strategisch. Der deutsche Leitindex präsentiert sich in der prognostizierten „“.Diezeigen sich überwiegendallerdings durchaus. Damit lebt die(12.391)weiter.Von der fundamentalen Seite werden heuteerwartet. Einzig daskönnten für Impulse Sorgen. Diesegeprägt. Die Wahl in Frankreich wirft neben den Neuwahlen in Großbritannien ihre Schatten voraus.Derist weiterhin intakt.werden dieaber massiv getestet werden. Mit derg, dass Wahlen in Frankreichwerden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html