DAX 30 (täglich): Türkische Lira belastet nur kurzzeitig

der deutsche Leitindex fiel im gestrigen Handel um -0,54% und schloss bei 12.494 Punkten. Im TagesverlaufGrund für den Kursrutsch war ein. Diese verlor in der Spitze über 5% gegenüber dem Euro. Eine Thematik die nicht beendet ist und leider weiterhin den DAX belastet.Der Anstieg nach dem kurzzeitigen Rutsch wurde durch eine erfreuliche Nachricht in Bezug auf den Handelskrieg ausgelost. Die. Ein positives Signal. Die Autowerte im DAX konnten aber nur kurzzeitig davon profitieren. Dennoch scheint Bewegung in die Verhandlungen zu kommen und ein Kompromiss seitens der EU sendet Verhandlungsbereitschaft.Aus technischer Sicht war der gestrige Handel. Ein nachhaltiges Unterhandeln derwürde das kurzfristig positive Chartbild negieren.Auch für den heutigen Handel ist es immens wichtig, dassSollte es nicht zu starken Verwerfungen in der türkischen Lira kommen, sind Kurse in Richtung 12.600 heute möglich.Amgeschlossen, daher sollte der Handel in den USA auch eher ruhig verlaufen.