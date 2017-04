Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zurückhaltung vor Trump-Xi-Treffen

vor Trump-Xi-Treffen Test der 12.159 – 12.083 am heutigen Donnerstag

im Vorfeld desab dem heutigen Donnerstag in Florida zwischenkam es gestern zu Kursrückgängen an Europas Börsen. Schwerpunkt der Gespräche wird wohl dassein.Das Treffen ist für die Finanzmärkte vonDergab gestern 0,5 Prozent ab und schloss beiPunkten. Damit unterhandelte er eine, die sich zuletzt gebildet hatte.Das bedeutet auch für heuteund das Anlaufen der) bis hin zuZähler. Dieser Range kommt einezu.Wie so oft staut sich nun vor solch wichtigen Treffen einean. Der Ausgang dieser Gespräche istDaher gilt es einmal mehr, denzu vertrauen. Diezeigt sich. Diebaut indes sogar ihre überkaufte Lage ab.Ein Hinweis darauf, dass das Trump-Xi-Treffen zwar im Vorfeld für enorme Unsicherheit sorgt, es aber am Ende. Derist keinesfalls in Gefahr. Erst ab Kursen unterhalb vonBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html