DAX 30 (täglich): Trump & Johnson „make the market go around“.. [...]

derbiss sich an seiner übergeordnetenerwartungsgemäß die Zähne aus. Erst ab nachhaltigen Kursen oberhalb derwäre diese massive Widerstandsbarriere überwunden gewesen.Der deutsche Aktienmarkt ließ die charttechnische „Reife“ für den längerfristigen Ausbruch vermissen. Daraufhin ging es eine „Etage tiefer“ in RichtungPunkte.Diewurde allerdings nicht touchiert. Diese verläuft aktuell bei 11.797 Zählern.Die markttechnischen Indikatoren haben sich etwas beruhigt. Der Trendfolgeindikatorkehrte nach seinem Verkaufssignal wieder in neutrale Gefilde zurück, diesignalisiert nun ebenfalls etwas Ruhe.Um 10:30 Uhr werden Daten zumveröffentlicht. Diese werden rückläufig prognostiziert. Bereits um 08:00 Uhr vermeldete die deutsche IndustrieDer DAX-Chart spiegelt weiter die aktuell latenten Risiken wider.und. Die heutige Handelsspanne lässt sich zwischenPunkten einordnen.Der britische Premierminister hat indes eine weitere Verschiebung desausgeschlossen. Er wird nach eigenen Aussagen in Brüssel umbitten.Boris Johnson gehe davon aus, ein Deal könne abgeschlossen werden, die EU müsse aber auf die von Großbritannien gemachten Kompromisse eingehen.Die technischenundsollten daher beim DAX stringent beibehalten werden....Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/