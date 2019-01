Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nervosität & Unsicherheit halten auch 2019 an

& halten auch 2019 an Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

Sehr geehrte Damen und Herren,gestern wurden diedurch einen schwachenaus den USA verstärkt. Dieser ist im Dezember deutlich auf 54,1 gesunken. Die rückläufigen Zahlen verstärkten dienoch weiter.Derwird davon auch heute nicht unbeeindruckt in den letzten Handelstag der Woche starten. Es bleiben aber vor allem die „alten Themen“, die für Unsicherheit und Nervosität sorgen. Allen voran derzwischen den USA und China.In Europa wird bis Ende März derdas beherrschende Thema bleiben.Der DAX 30 zeichnet weiterhin seine(SKS). Diese hat weiterhin Potential bis hin zu. Am 27.12.2018 lag das Tagestief beiZählern. Die SKS ist erst ab Kursen oberhalb derausgestanden.Nachhaltigesgilt es erst wieder ab 12.125 aufwärts. Hier tendiert die. Zudem driftet das(10.233) weiter nach unten ab.Die kurzfristige Handelsspanne lautet damit: 10.822 bis 10.233. Dabei sind diedie wahrscheinlichere Anlaufstelle. Derist zu stark. Die Markttechnik bläst weiterhin ins selbe Horn. Hier ist ebenfalls nochzu erwarten.Es fügt sich alles in einem Bild zusammen. Diepräsentiert sich, wie das alte Jahr geendet hat.Die heutigenkönnten zumindest für eine kleine Stabilisierung sorgen. Sowohl amerikanische und deutscheals auch die europäischenwerden freundlich prognostiziert.Allerdings ist das wohl nur der sprichwörtliche „“...

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/

Datenschutzhinweise aufgrund EU-Datenschutzgrundverordnung:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung. Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.