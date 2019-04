DAX 30 (täglich): Trendfortsetzung wenn die 12.030 fällt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trendrückkehr geglückt & verteidigt

geglückt & verteidigt Fokus gen 12.182 (Oberes Bollinger-Band)

der deutsche Leitindex zeigt sich zuletzt erstaunlichDie angedrohten Strafzölle von ca. 11 Mrd. $ der USA prallten regelrecht ab. Die Verhandlungstaktiken der USA sind bekannt und erschrecken keinen mehr.Die Datenlage ex USADies ist auch bei den eheram deutschen Aktienmarkt zu erkennen. Diese verloren im letzten Jahr teilweise über 50 % undKonstruktiver Optimismus, aber. Der Kursrutsch im letzten Jahr ist omnipräsent.Diese Kombination aus einer gewissen Skepsis und einer Stabilisierung der Konjunkturdaten weltweit führt zu einer. Gepaart mit einer geringen Aktienquote in Deutschland/Europa bei ausländischen Investoren.Neben Unternehmensberichte vonerscheint heute der. Dieser wird mit einem Rückgang zur „aktuellen Lage“ erwartet. Dagegen wird bei den „Erwartungen“ ein leichter Anstieg prognostiziert.Ausheute auf die. Sollte diese Marke fallen ist der Weg frei für die avisierte 12.500. Ein Scheitern würde ein verharren in der aktuellen Box 11.846-12.029 zur Folge haben.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/