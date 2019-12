Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

es waren viele Wirrungen und Unsicherheiten in letzter Zeit. Parlamentswahlen in England, Strafzölle, Notenbanksitzungen…

Die Hysterie stieg merklich an und die Finger der Anleger zuckten nervös und manchmal überschnell.

Es war wie immer in den letzten Jahren: „Wir wissen nichts zu wissen “ Zum Einen fiel die UK-Wahl überraschend deutlich aus.

Zum Anderen geht US-Präsident Trump nun einen Schritt auf China zu. Oder doch wieder zwei zurück? Man weiß es nicht.

Was kommt nun beim Brexit genau nach diesem Erdrutschsieg von Boris Johnson? Ist am 31. Januar 2020 wirklich „Schluss“ in dieser Beziehungskrise EU versus UK?

Who knows…?

Seit Oktober haben wir an dieser Stelle auf die Herbst-Winter-Jahresend-Rally hingewiesen.

Die charttechnischen Trendmerkmale sowie die markttechnischen Indikatoren ließen hier nur minimale Zweifel aufkommen.

Denn eins ist immer sicher: Ein Trend bricht erst, wenn er bricht. Allen Trumps, Johnsons und Notenbankern zum Trotz.

Und genauso war es diesmal wieder. Wir wissen, nichts zu wissen. Aber die charttechnischen Regeln waren, sind und bleiben unumstößlich.

So bleiben die 13.600 weiterhin das kurzfristige Ziel. Der deutsche Leitindex befindet sich in einem schönen intakten Aufwärtsmodus.

Heute Nachmittag könnten auch noch US-Konjunkturdaten unterstützen. Den Einzelhandelsumsätzen wird ein Anstieg vorausgesagt.

Auch hierauf wiesen wir seit einiger Zeit hin.

Gleichzeitig sieht die US-Fed keine Nöte, die Zinsen anzuheben.

Auch in Europa lässt die EZB die Geldschatulle weiterhin geöffnet.

Der DAX wird weiter steigen…

Fazit:

DAX gefestigt - 13.600 bleiben das Ziel



Charttechnische Situation weiter gut



