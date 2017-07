Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurzfristige Konsolidierung weiterhin intakt

weiterhin intakt Test der 12.496 mit Opening-Gap zum Handelsstart

"Trendfolgend gilt weiterhin „". Das war diewährend der jüngsten Abverkäufe seit dem Allzeit-Hoch bei 12.953.So lautet sie nun auch wieder zumWie am Freitag prognostiziert, rückte zum Wochenende hin diePunktemarke ins Blickfeld. Dieser Support diente als richtungsweisendervor einem möglichen(12.289 – 12.091).Derwird sich heute zunächst in Richtungorientieren. Daszeugt gepaart mit dennun von einemZum Teil ist die Markttechnik schon deutlich. Dies hatte sich bereits letzte Woche abgezeichnet. Möglicheschienen da schon ersichtlich zu sein.So tendieren sowohlals auchmittlerweile im. Der Trendfolgerscheint nun auch wieder positiv zu drehen.Einerdes übergeordnetensteht damit nichts im Wege.stand dies auch nie zur Frage.Allerdings sollte nunaufkommen. Zunächst gilt eszu überwinden.Seitens derwerden heute unter anderem diesowie derveröffentlicht. Am Nachmittag folgen nochmalsaus denEin Auf- und Ab ähnlich der aktuell stattfindendenwird auch den deutschen Leitindex weiter begleiten. Entscheidend ist, werdasträgt.