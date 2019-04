DAX 30 (täglich): The Trend is always your friend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trendrückkehr geglückt & verteidigt

geglückt & verteidigt Fokus gen 12.182 (Oberes Bollinger-Band)

die erfreulichen Handelsgespräche zwischenund denstützen aktuell den deutschen Leitindex. Auch die vorläufige Entwarnung in Sachen ungeregeltererleichtert.Positive Vorgaben von den US-Börsen und aus Asien hieven den DAX 30 auch heute wieder über die. Im Fokus stehen dabei wieder die. Goldman Sachs und die Citigroup werden deren Zahlen zum Wochenstart präsentieren.Von fundamentaler Seite her dürfte derim Fokus der Investoren stehen.Der deutsche Leitindex hat wichtigebeiPunkten deutlich hinter sich gelassen. Diese Marke ist der Dreh- und Angelpunkt. Die 12.000 haben eher psychologischen Charakter. Stellen aber nichtsdestotrotz eine „“ dar.Alles in allem befindet sich der DAX weiter im, wenn auch zuletzt haarscharf. Dieser positive Trend kann ihn nun bis zuZähler tragen. Auf diese Marke hatten wir an dieser Stelle schon des Öfteren hingewiesen.Die markttechnischenverhalten sich neutral. Auffällig ist dabei das jüngste Zusammenspiel der Slow-Stochastik mit dem Halten der unteren Aufwärtstrendlinie.Charttechnik und Markttechnik signalisieren hierbei, dass diedurchaus in einen Anstieg genPunkte münden kann. Dasschafft kurzfristigen Platz bis 12.182. Alles in allem wird der DAX heute voraussichtlich diese Marke ansteuern.Es kann doch noch was werden mit den 12.500. Wenn auch nicht dynamisch, aber langsam und nachhaltig. „“...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/





