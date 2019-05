Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

dieundbefinden sich auch nach dem Wochenende in einem ungelösten Konflikt. Die Finanzmärkte bleiben daher weiterhin in „“.Die Aussichten für die Weltwirtschaft, die in den vergangenen Monaten spürbar an Dynamik verloren hat, werden dadurch weiter empfindlich. Allgemein war eine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt bereits für Ende vergangener Woche erwartet worden.Peking soll nun angeblich bereits fixierte Vereinbarungenhaben.Der Aufwärtsmodus desbleibt im Zuge dessen. Die untere Trendlinie bei rundwurde nicht wieder nachhaltig zurückerobert.Dieundsignalisieren zwar weiterhin, dass er Anstieg gen 12.500 Punkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst nochlassen wird. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.Davor hat aber die Rückeroberung der „“ oberste Priorität.undsollten stringent und konsequent beibehalten und nachgezogen werden.Die markttechnischen Indikatoren signalisieren sowohl imals auchNeutralität. Diezeugt sogar von einer möglichen Bodenbildung. Diese könnte im Bereichbisvollzogen werden.Die heutige Bandbreite wird wohl zwischenundverlaufen. Und damit unterhalb des Dezember 2018´er Aufwärtstrends. Diesind nach dem vergangenen Wochenende nicht weniger geworden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/