Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Intakter Aufwärtsmodus mit Blick bis 12.832 (mittelfristig)

mit Blick bis 12.832 (mittelfristig) Drohendes Island-Reversal

viele Aktienbörsen blieben gestern weltweit geschlossen. Anleger und Investoren an derkonnten dagegen aufatmen. Der befürchtete "“ (Regierungsstillstand) wurdeImeinigten sich die beiden Lager auf einen Kompromissvorschlag. Damit konnte die ab Freitag erneut drohende Lahmlegung der Regierungseinrichtungen bis zumverhindert werden.ist derdesweiterhin intakt. Diezeigt sich allerdings ganz deutlich in der aktuellenNachdem zuletzt die Gefahr eines „“ erwartungsgemäßwurde, könnte sich nun eine „“-Formation bilden. Ein Test derPunkte wäre daraus die logische Konsequenz.Daslautet trotzdem weiterhin. Dieses ergibt sich aus der letzten Konsolidierung vom 31.03.2017 bis zum 24.04.2017. Es empfiehlt sich trotzdem (wie in jeder Marktphase) dieweiterInbeginnt diese Woche die heiße Phase vor derzwischen Macron und Le Pen. Die Prognosen sprechen bislang zwar noch für Macron –Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html