Konsolidierung nach US-Zinsentscheid

Intakter Aufwärtstrend aber die Dynamik ist gewichen

der eingeschlageneimwurde durch die jüngste US-Fed-Sitzung nicht beeinträchtigt. Die aktuelleist durchaus gesund und dient zum Abbau der kurzfristig überkauften Lage.Somit alles im Lot... Dastendiert aktuell bei 12.473 Punkten.Von fundamentaler Seite her werden dieerwartet. Die Prognose von 1,6 Prozent deutet weder auf Inflation noch auf etwaige Reaktionen der Europäischen Zentralbank.Für denwerden dagegen rückläufige Zahlen erwartet.Die markttechnischenverhalten sich auch heute neutral. Dies spricht für eine Fortsetzung der intakten Aufwärtsbewegung des DAX 30.Die zuletzt überkauftetendiert nun im neutralen Bereich.undsignalisieren, dass die der Anstieg genPunkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst noch auf sich warten lassen wird. Sollte diese Zielmarke recht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.undsollten trotzdem stringent und konsequent nachgezogen werden. Für „Sell in May an go away“ hielten wir es an dieser Stelle bereits gestern für zu früh. Allerdings könnte einefolgen.Alles in allem ist der langfristige Aufwärtstrend intakt. Dieist allerdings. Die gestrige – klassische –bläst in das selbe Horn: Konsolidierung in einem intakten Aufwärtsmodus.Eine gewisseist nach jetzigem Stand der Dinge erlaubt.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/