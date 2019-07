DAX 30 (täglich): Stabilität zum Wochenschluss

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

derzeigt sich weiterhin im. Daher gab es auch keine Rückkehr in den Dezember 2018´er Aufwärtsmodus. Das bisherige Jahreshoch beiPunkten bleibt vorerst das Maß der Dinge.Die „“ hat sich bestätigt. So wurde auch gestern erwartungsgemäß die Unterstützung beiPunkten getestet.Der deutsche Leitindex wird sich zum Wochenschluss wohl aber wieder etwas fester zeigen. Das gestrigekönnte heute schon wieder geschlossen werden. Der Fokus liegt dabei auf der Marke beiZählern.Das Gap beiPunkten bleibt dagegen in etwas weiterer Ferne.Das Hoffen auf ein Halten der 12.189 hat sich bestätigt. Sowohl dieals auch derzeigten sich gestern ja bereits neutral. Dasbei 12.162 stützte ebenfalls.Von fundamentaler Seite könnte heute auch derstützen. Er wird um 16:00 Uhr MEZ mit einem leichten Anstieg erwartet.Gestern waren es ja vor allem die schlechten Nachrichten aus der, die den Markt in der Breite belasteten. Dabei kamen die Enttäuschungen aus diversen Branchen und Sektoren. Der Grund lag daher am Donnerstag nicht primär im US-chinesischem Handelsstreit oder der schwächelnden Automobilindustrie.Diesollte daher weiter eingehalten werden.Markttechnisch zeigen sich auch heute sowohl der MACD- Indikator als auch die Slow-Stochastik wieder neutral.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/