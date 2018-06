DAX 30 (täglich): Stabilisierung über der 200-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex startetin die neue Handelswoche. Am Ende war es „nur“ ein Plus von 0,37%, jedoch ist der Schlusskurs über der wichtigen 200-Tage-Linie erfolgt.Das Hoch im gestrigen Handel lag bei 12.839. Derscheint nun die nächste Hürde im DAX zu sein.Die politische Situation in Italien wird vorerst ausgeblendet und der androhende Handelskrieg auch. Es bahnt sich einean.Auch heute erscheinen keine wichtigen Konjunkturdaten oder Unternehmensberichte. Der Fokus scheint nun beimam 12.06 zu liegen.Des Weiteren haben wir am nächsten Freitag denBis dahin, könnte es relativ ruhig an den globalen Aktienmärkte bleiben. Zumal der US-Aktienmarkt sehr gut läuft, nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag.Der US-Aktienmarkt ist aktuell der größte Treiber/Stabilität für die globalen Aktienmärkte.Für den heutigen Handel könnten wir einenim DAX 30 sehen. Die etwas engere Handelsspanne ist aktuell 12.650 – 12.828.Die Indikatoren bleiben





