DAX 30 (täglich): Stabilisierung über 13.000 erfolgt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Übergeordneter Aufwärtsmodus weiterhin intakt

weiterhin intakt „Jamaika-Konsolidierung“ aber keine erkennbare Trendumkehr

Stabilisierung über 13.000 erfolgt.

der deutsche Leitindex konnte sich gestern über der Marke vonDabei wurden einige Widerstände überhandelt. Mit dem Überhandeln derist auch ein. Bis ganz nach oben (altes Hoch 13.525) ist es aber noch ein weiter Weg.wäre das erste Fazit nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen. Ob das so bleibt?Kleine Entwarnung ist sicherlich die Stabilisierung oberhalb der 13.000er Marke. Das. In diesem Bereich verläuft ein. Ein Überhandeln dieser Chartmarke würde das Chartbild deutlich verbessern.Generell ist dasim DAX einfach definiert.. Von daher bleibt es abzuwarten ob uns diese Gegenbewegung zu alten Hoch´s führt oder der DAX im Bereich von 13.229 in stocken kommt.Die US-Börsen (NASDAQ100, S&P500 und Dow Jones Industrial) markierten im gestrigen Handelsverlauf neue Allzeithochs. Die positiven Vorgaben sollten den DAX im heutigen Tagesverlauf unterstützen.DieBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html