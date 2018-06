DAX 30 (täglich): „Die Spiele haben begonnen“ - Matrix der Korrelationen...

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Primärer Aufwärtstrend (seit 2009) weiterhin intakt

Allzeit-Hoch im Visier

Farce beimund einein Zinserhöhungsstimmung... Die Ereignisse der letzten Zeit schlugen sich auch imnieder.Allerdings kommt der jetzige „“ nicht unerwartet. Wir hielten in den letzten Woche an dieser Stelle immer wieder an unserenfest.Das mittelfristige Ziel war und ist die. Nach demseit April die Zielmarke schlechthin. Bis dorthin gilt es noch ein paar wichtige Widerstände zu überhandeln. Diese beginnen beiGut möglich, dass diese Hürde bereits heute angelaufen wird. Das. DerDie jüngsten Aussagen derbezüglichsowiehaben den Euro wieder zur Unterstützung beizurück sacken lassen. Auch eine Marke, die seitens D&R vor einiger Zeit als Ziel ausgegeben wurde.Nun scheint die „“ der Korrelationen einzusetzen.Vonwird derleicht schwächer erwartet. Allerdings wohl nicht so gravierend, dass sich die Kapitalmärkte davon kurzfristig verunsichern lassen.Die gestrige „“-Kerze sorgt fürund den Fokus gen. Nicht nur in Russland auf dem Rasen. Auch für denauf dem Börsenparkett.

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: