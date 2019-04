DAX 30 (täglich): Sonnencreme für den DAX (?)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

2018´er Trendrückkehr geglückt & signifikant verteidigt

verteidigt Fokus auf Oberes Bollinger-Band & ifo-Geschäftsklimaindex

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

in die Woche nach den Osterfeiertagen.Der deutsche Leitindex konnte seinen eingeschlagenenauch gestern fortsetzen. Die gestrigezeugt allerdings von einer gewissen Nervosität im Tagesverlauf.Diehielt sich aber trotz allem in Grenzen. Das Resultat war derin Folge.Zudem öffnet sich dasweiter nach oben. Es tendiert aktuell beiPunkten.Von fundamentaler Seite her wird derfür Deutschland heute sehr große Beachtung finden. Im Zuge des weiterhin sich ziehendensowie der Unsicherheiten imkönnen die Zahlen des ifo heute kursbeeinflussend werden.Alles in allem befindet sich der DAX aktuell weiter im Aufwärtsmodus. Dieser positive Trend kann ihn nun bis zuZähler tragen.Diese Marke hatten wir schonals möglicheausgelotet.Die markttechnischenverhalten sich aktuell neutral. Dies spricht für eine Fortsetzung der intakten Aufwärtsbewegung desAuffällig bleibt dabei weiterhin das Zusammenspiel dermit dem Halten der unteren Aufwärtstrendlinie.undsignalisieren, dass die Stabilisierung durchaus in einen Anstieg gen 12.500 Punkte münden kann.Es kann doch noch was werden mit den 12.500. Wenn auch, aberund. „“. So war es vor Ostern und nun auch danach.undnachziehen und die Frühlingssonne genießen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/