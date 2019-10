Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

China will imUS-Präsident Donald Trump versöhnlich stimmen.Die chinesische Regierung zeigt sich offenkundig bereit, künftig 30 Millionen Tonnenjährlich aus den USA zu importieren. Das entspräche einem Plus von zehn Millionen Tonnen.Die Volksrepublik bietet zudem an, mehrzu kaufen als ursprünglich vereinbart worden war.Das könnte denweiter stützen. Trotzdem: Das Risiko besteht natürlich weiter, dass diese Annäherung auf „“ steht schnell wieder Diskrepranzen folgen könnten.Die markttechnischen Indikatoren haben sich nun allerdings weiter beruhigt. Der Trendfolgeindikatorkehrte nach seinem Verkaufssignal wieder in neutrale Gefilde zurück, diesignalisiert sogar ein kurzfristiges Kaufsignal.Um 08:00 Uhr werden dieveröffentlicht. Diese werden rückläufig prognostiziert. Der Exportweltmeister kann sich der globalennicht entziehen.Um 14:30 Uhr folgen dann die. Diese werden zumindestvorhergesagt.Der DAX-Chart spiegelt damit weiterhin diewider. Brexit, US-Handelszölle und globale Rezessionsgefahr. Dielässt sich weiterhin zwischen 12.131 und 11.925 Punkten einordnen.Die technischen Stopps undsollten beim DAX stringent beibehalten werden.Die Stabilisierung oberhalb derist nun eine schöne Momentaufnahme. Hält sie nachhaltig, dann wäre sogar diewieder ein kurzfristiges Ziel....Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/