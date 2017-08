Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

dersah sich letzte Woche mit vielen „" konfrontiert.Allerdings war auf eines nachhaltig Verlass. Die charttechnische Unterstützung beiPunkten. Daswurde zwar bereits Anfang letzter Woche punktgenau geschlossen, aber nicht unterschritten.Die Folge war eine Gegenbewegung mit einem Zwischenhoch beiZählern. Ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig und richtungsweisend diePunktemarke war. Es war „haarscharf". In beeindruckender Weise offenbarte sich wieder einmal, wie „emotionslose" technische Analyse vor allem in solch hitzigen Tagen das Risiko minimieren kann.Zudem werden die NervenSeitens derwerden heute in Deutschland die Daten deserwartet. Die Prognosen deuten auf einen Rückgang hin. Zahlen zumsorgen um 16:00 Uhr für Aufmerksamkeit.Seitens dergeht der Blick nun weiter nach oben. Die jüngst avisiertenrücken wieder in greifbare Nähe. Diesind weiterhin generell. Die Slow-Stochastik befindet sich wieder im neutralen Terrain.Diediean dieser Stelle.Heute werden sich gleich zu Beginn dieeinem charttechnischen Test unterziehen. Die Zeichen stehen für einendes deutschen Leitindex. Die 12.341 sind das nächste Anlaufziel. Gleichzeitig auch wichtiger Widerstand. Die „" vom Freitag lässt hoffen.Denweiter laufen lassen –absichern.