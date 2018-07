Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Politische Börsen haben mittlerweile nicht mehr kurze sondern extrem lange Modelbeine

Eine (geo-) politische Meldung jagt die nächste. Seit Jahren bestimmen die Notenbanken und die Politiker weltweit die globalen Aktienmärkte.

Heute kommt es in Deutschland sogar zum "Showdown" zwischen CDU und CSU.

Das wird natürlich auch den deutschen Aktienindex DAX 30 einen Tag nach seinem 30. Geburtstag beschäftigen.

Dabei rücken sogar so wichtige Fundamentaldaten wie die EU-Einkaufsmanagerindizes, die europäische Arbeitslosenquote und er ISM-Einkaufsmanagerindex (USA) in den Hintergrund.

Die beiden (politischen) Indikatoren lauten heute: Angela Merkel und Horst Seehofer.

Aus (chart-) technischer Sicht ist zum Wochenauftakt Vorsicht geboten. Die so wichtige Bandbreite 12.450 - 13.312 konnte am Freitag wiederholt nicht überhandelt werden.

Der deutsche Leitindex schloss darunter bei 12.306 Zählern. Die "Black-Doji-Candle" verheißt dabei nichts Gutes.

Der Blick gilt daher den Supports bei 12.125 - 12.067.

Es fehlt an Momentum und positiven Indikationen.

Der politische Machtkampf in Berlin (CDU-CSU) lähmt dabei genauso wie die jüngsten Strafzoll-Aussagen des US-Präsidenten, dass Europa in genau so schlimm wie China sei.

Die am Freitag an dieser Stelle thematisierte SKS-Formation ist noch nicht ganz ad-acta gelegt (!).

Fazit:

Negatives Momentum & politische "Modelbeine"

& Schulter-Kopf-Schulter Formation (SKS) vorerst abgewehrt

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage:

https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html

Datenschutzhinweise aufgrund EU-Datenschutzgrundverordnung:

Ihre persönlichen Daten sind bei uns gut aufgehoben. Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung sind wir ab 25.05.2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen unsere Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen. Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. Sie finden diese über folgenden Link: www.donner-reuschel.de/datenschutzerklaerung. Sie müssen nichts weiter tun und oder veranlassen, außer Sie möchten der neuen Datenschutzerklärung bzw. dem Empfang des Newsletters widersprechen. Die Kontaktmöglichkeiten hierzu finden Sie unter Punkt "10. Widerspruchsrecht" der Datenschutzerklärung. Die aktuellste Version unserer Datenschutzhinweise können Sie jederzeit online über den o.g. Link einsehen.