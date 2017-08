Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

an den aktuellen Entwicklungen sieht man wiesich die Stimmung drehen kann.bleiben daher unerlässlich.Der strategische Stopp bei rund(vgl. D&R-Analysen) bewahrheitet sich weiterhin.Der deutsche Leitindex wird auch zum Wochenauftakt wieder die Regionen um dieausloten. Diese tendiert aktuell beiPunkten. Eine immens wichtige Marke für die mögliche Entwicklung der nächsten Zeit.Am Freitag lag das Tagestief bereits bei 11.935. Übergeordnet bliebe der Trend allerdings auch bei einem Unterschreiten der 200-Tage-Linie weiterhin intakt. Derund schon viele Tests überstanden. Jedes Mal hielt die untere Trendlinie.Dieser Aufwärtsmodus zeichnet sich bislang durchaus.befinden sich in einem nach wie vorAber was ist denn nun mit der? Es gilt nun auch zum Wochenauftakt diezu beobachten.Die an dieser Stellebei 12.700 bis hin zu 12.092 (vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen) habenDie veröffentlichten Zahlen zurfielen schlechter als erwartet aus. Um 11:00 Uhr wird wohl auch diefür Ernüchterung sorgen.Derliegt auf der „Achse“. Die „“ bei 12.014 steht charttechnisch für diedurch den aktuellen Nordkorea-Konflikt. Diezeigt sichBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html