DAX 30 (täglich): Schrecksekunde(n) am „Hammer-Tag“

brauchte man am gestrigen Handelstag. Derdurchbrach wider Erwarten einige. Schloss dann aber nicht weit seinesDiese Tagesschwankung (12.236 – 12.142) hatte einezur Folge. Diese macht auchfür den heutigen Dienstag. Sie bewirkt in den meisten Fällen eineEin(12.091) konnte gesternwerden und wird durch den „Hammer“ etwas unwahrscheinlicher. Bis 10:00 Uhr wartet alles gespannt auf die Veröffentlichung desUm 16:00 Uhr kommen nochmal wichtige Zahlen zum. Die US-Bürger sehen frohen Mutes Ihrer Zukunft entgegen. Als Folge der wirtschaftlichen Situation sowie des intakten Arbeitsmarktes gehen viele auch für Juli von einerder US-Verbraucher aus.Im vergangenen Monat erreichte derein neues(115,1 Punkte).Die Unsicherheiten bezüglich der „Trump-Pläne“ und der vorläufigen Absage der geplanten Gesundheitsreform haben dernicht geschadet. Damit scheinen in den nächsten Monaten sogar weitere Rekorde möglich.Diefügen sich in das fundamentale Bild. Trotz sieben negativer Handelstage in Folge zeigen sich diese weiterhin schlimmstenfallsist „“. Zementiert der Hammer seinen Boden beiPunkten, dann ist unter Umständen sogar ein kurzfristigermöglich.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html