DAX 30 (täglich): Die Säge fräst weiter.. [...]

Der DAX 30 wird heute voraussichtlich stabil zu gestern in den Handel starten. Im Fokus stehen heute weiterhin die Erzeugerpreise sowie die sich zuspitzende Lage in Nordkorea. Kim Jong Un hat Medienberichten zufolge seine Befehlshaber angewiesen, Pläne für einen Raketenangriff auf den US-Militärstützpunkt auf Guam zu prüfen.

Der DAX 30 befindet sich nach der jüngsten Korrektur in einem Seitwärtstrend. Dieser verläuft zwischen 12.091 und 12.438 Punkten.

Positiv ist dabei das mehrmals erfolgreich getestete Tief bei 12.091. Diese wichtige Unterstützung wird auch heute wieder im Fokus stehen. Die Tests verliefen zuletzt zum Teil volatil. Die „Hammer"-Formation vom 28.07.17 (vgl. D&R-Analyse) war der Auslöser für einsetzende Stabilität um diese Marke. Die Intraday-Tiefs sprechen eine gute Basis.

Wie sieht es nun „nach oben" aus? Hier scheinen weiterhin die 12.438 Punkte der kurzfristige Widerstand zu sein. Das Hoch vom 02.08.17 verschafft zwar Luft bis 12.600, allerdings bremsen sowohl 21-Tage-Linie als auch Mittleres-Bollinger Band.

Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich neutral.

Heute werden US-Erzeugerpreise erwartet. Zudem warten heute auch einige Unternehmen mit deren Quartalszahlen auf. Richtungsweisend wird aber heute vor allem die Nordkorea-Krise sein. An den aktuellen Entwicklungen sieht man wie schnell sich die Stimmung drehen kann. Chart- und markttechnisches Risikomanagement bleibt unerlässlich.