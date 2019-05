DAX 30 (täglich): SKS, enge Range & Überraschungspotential

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurzfristige Bandbreite: 12.220 bis 11.915

Schulter-Kopf-Schulter-Formation

für denheißt es nach der Europa-Wahl nach wie vor die Richtung zu finden.Charttechnisch bleibt der DAX 30 bis auf Weiteres in der übergeordnetenFormation gefangen. Deren Nackenlinie verläuft bei. Für den heutigen Mittwoch sieht es weiterhin nach einem Halten dieser Linie aus.Um in den ebenfalls aktuell umkämpften Dezember-2018-Aufwärtsmodus zurückzukehren bedarf es allerdings dann doch Kurse deutlich oberhalb der. Daher lässt sich die kurzfristige Bandbreite zwischenundeinordnen.Von fundamentaler Seite her werden heute zwei wichtige Meldungen erwartet.Zum Einen um 09:55 Uhr diein Deutschland. Hier sagen die Prognosen einen Rückgang voraus. Derin den USA wird mit einem Anstieg erwartet (16:00 Uhr MEZ).Markttechnisch zeigen sich sowohl(Trendfolger) als auch die kurzfristigeweiterhin neutral. Letztere könnte sogar kurz vor einem Kaufsignal stehen.Dastendiert bei 12.432 Indexzählern. Eine mögliche mittelfristige Kursmarke.Trotzdem es bleibt dabei. Es steht und fällt mit der 11.800. Diese Nackenlinie kann nun kurzfristig durchaus wieder getestet werden. Solch ein Test kann aber durchaus einenach sich ziehen. Sollten die 11.800 allerdings nicht halten, dann kämen die 11.100 wieder „ins Spiel“.Davon ist aber nach aktuellem Stand nicht auszugehen. Eher wird sich der DAX heute die„zurückholen“.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/