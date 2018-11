DAX 30 (täglich): SKS & Rezessionsgefahr

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

– das ist und bleibt auf kurz- bis mittelfristige Sicht die entscheidende Marke.Der DAX 30 wird heute voraussichtlich zunächst oberhalb derin die Woche starten. Die Erholungstendenz der letzten Tage scheint aber einen weiterenzu bekommen.Zum einen mehren sich die Anzeichen einerfür Deutschland, zum anderen werden die heute zur Veröffentlichung anstehendenprognostiziert. Sowohl derals auch derwerden rückläufig erwartet.Zum einen ist dieweiterhin aktiv, zum Anderen scheinen die 11.800 als erster Rettungsanker nur optisch recht nahe. Selbst wenn die 11.800 überhandelt werden sollten, bleibt deraktiv (siehe Chartbild).Ein Scheitern an der 11.800 könnte der SKS-Formation eine „zweite Luft“ verschaffen. Ein Überhandeln wäre allerdings wohl beiPunkten gedeckelt.Die „“ vom Freitag zeugt davon, wie fragil die Lage trotz der jüngsten Erholung ist.Daher sollte der Blick ausauch weiterhin nach unten gerichtet bleiben.undkönnen zwar keine unerwarteten Ereignisse verhindern, aber das Rückschlagpotential im Depot vermeiden beziehungsweise deutlich verringern.Selbst wenn derheute positiv in den Handel startet, an den 11.800 wird er sich auch zum Wochenstart die. Die heutige Bandbreite wird wohl zwischenundtendieren.

Allerdings mit Tendenz „nach unten“. Selbst wenn der Test der 11.696 heute nochmal erfolgt...





Schulter-Kopf-Schulter-Formation übergeordnet weiter aktiv (!)

übergeordnet weiter aktiv (!) 11.800 weiterhin ein robuster Widerstand

