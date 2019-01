DAX 30 (täglich): SKS-Kursziel & Zartes Erholungs-Pflänzchen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hoffnung auf eine Ende des US-Zollstreits

Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

zwischen den USA und China beflügeln aktuell den deutschen Leitindex.Die neu eingeführten Zölle stellen in China, in den USA und auch im Rest der Welt einedar. Diean den globalen Finanzmärkte glich zuletzt einer Zerreißprobe.Das könnte nun dazu beitragen, dass sich die beiden Kontrahenten zu weiterentreffen. Für diese Woche wird allgemein eineerwartet.Charttechnisch hatte der DAX 30 am 27.12.2018 seinenahezu ausgespielt. Das Tagestief lag damals beiZählern. Potential herrschte bis hin zu 10.100. Gemessen an der Talfahrt der letzten Wochen war dies nahezu eine „“.Nun scheint sich einzu bilden. Der dreimalige und erfolgreiche Test der´er Marke könnte ein Indiz dafür sein.Allerdings halten sich die Kurschancen im Rahmen. Die nächsten Widerstände bestehen bereits bei knappBei 12.117 verläuft die. Das(10.798) könnte heute schon zu wichtigen Orientierungsmarke werden.Sollten die Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Zollgespräche enttäuscht werden, droht eine erneuter Abverkauf. Kommen die Gespräche allerdings zustande, dürfte sich inanschließen.Somit bleiben dieweiterhin ein gute Orientierungshilfe.zeigen sich die wichtigsten Indikatoren zu Beginn der neuen WocheEin Überhandeln derist wohl trotz des aktuell guten Momentums heute nicht zu erwarten.





Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/