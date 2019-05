DAX 30 (täglich): Ruhe vor dem Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex konnte sich nach dem kurzen Kurssturz am Montag wieder gut erholen und schloss bei 12.143 Punkten. Ein Plus von 0,85%. Somit bleibt der DAX aktuell in derNach den turbulenten Tagen scheint es ein bisschen ruhiger zu werden. Dervon Teresa May scheint einzu sein. Zumindest sorgte es nicht für positive Ausschläge am Aktienmarkt.Im Handelsstreit zwischen China und den USA wird es zudem auch ruhiger. Vielleicht zu ruhig?Die. Da die Möglichkeiten sehr begrenzt sind wird spekuliert, dass die Chinesenkönnten und denin die USA unterbunden wird. Seltene Erden werden in vielen Produkten verarbeitet und könnten bei viele US-Unternehmen zu Lieferengpässen führen.Zudem wird der Hilferuf in der Industrie grösser.haben zusammen mit anderen Schuhherstellernvon US-Präsident Donald TrumpZölle auf Schuhe wärenAktuell wirken die USA als Gewinner, da der US-Aktienmarkt sehr stabil ist und die chinesischen Börsen seit der Eskalation deutlich verloren haben. Es bleibt abzuwarten, ob China bereitet ist zurückzuschlagen oder vielleicht doch Kompromissbereit ist.Da heute keine Marktbewegenden Daten anstehen "könnte" es ein sehrwerden. Die Bandbreite (11.915-12.200) ist definiert und sollte heute nicht verlassen werden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/