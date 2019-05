Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,In Anlehnung an diesen Musikklassiker aus den 1990´gern kann man die aktuelle Lage an den internationalen Kapitalmärkten gut beschreiben. Man muss den Text nur leicht ändern: “.”Alles blickt gespannt auf diezwischen den USA und China am morgigen Freitag.Derist gestern nach einem zwischenzeitlich freundlichen Handelsverlauf wieder insabgesackt. Vor allem seitens der US-Börsen kam wiederauf.Der Aufwärtsmodus des DAX 30 bleibt dadurch weiter beschädigt. Die untere Trendlinie bei rundwurde nicht wieder nachhaltig zurückerobert.Die Charttechnik und Markttechnik signalisieren zwar weiterhin, dass er Anstieg genPunkte nicht ad acta gelegt ist, aber erst noch auf sich warten lassen wird. Sollte dieserecht bald erreicht werden, kann es durchaus auch noch weiter nach oben gehen.Davor hat aber die Rückeroberung der „“ oberste Priorität.undsollten stringent und konsequent beibehalten und nachgezogen werden.Für ein generelles „“ scheint es aber dennoch noch. Hysterie oder Panik ist aktuellEs steht und fällt nun mit den nächsten Gesprächen zwischen denund. Bis morgen lebt daher weiter die, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften gütlich einigen.Sollte dies eintreten, dann sind die „Bullen wieder los“.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/