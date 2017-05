DAX 30 (täglich): Reißleinen und Luftschlösser

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Charttechnisches Kursziel erreicht

Droht nun kurzfristig ein „Evening-Star“ ?

das war im wahrsten Sinne des Wortes eineDererreichte gestern im Tagesverlauf die´er Zählermarke. An diesemhielten wir seit Wochen fest.Aus der bisherigen Mai-Konsolidierung ergibt sich einvonbis hin zu. Die heute zur Veröffentlichung anstehendenkönnten stützend wirken.Derwird mit einem Anstieg erwartet. Daszumindest stabil.Aber Vorsicht: Diekönnten hier trotz erfreulicher Meldungen bremsen.undsind beide nach wie vor überhitzt.Das gestrige „“ könnte dann schnell zu einem bärischen „“ führen.allerdings kein Grund zur großen Besorgnis. Derist erst ab Notierungenernsthaft gefährdet.Trotzdem bietet es sich an, die empfohlenenzu belassen oder nachzuziehen.ist die Basis für nachhaltige Rendite.Nach unten kann man aktuell diegut identifizieren. Nach oben drohen schnellr. Charttechnisch sind neue Highs in der Regel Kaufkurse, aber nur gepaart mit disziplinierter Absicherung.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html