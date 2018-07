Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Negatives Momentum & erwarteter Test der 12.125

& erwarteter Test der 12.125 Schulter-Kopf-Schulter Formation (SKS) im Fokus

(SKS) im Fokus



Kanzlerinund Innenministerhaben ihren fast schon aussichtslosen. Das befürchteteder Union aus CDU und CSU wurde damit"Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen (...) geeinigt.“ so der bayrische CSU-Vorsitzende. Damit ist dievorerstgelegt.Heute rücken daher wieder einigein den Vordergrund.Vor allem diesowie diefinden heute Beachtung. Beide werdenprognostiziert.Aus (-)ist allerdings auch am heutigen Dienstag. Die so wichtige Bandbreitekonnte auch gestern wiederholtwerden.Derschloss darunter beiZählern. Der aktuelle „“ verheißt dabei nichts Gutes.Der Blick gilt weiterhin den Supports bei. Esund positiven Indikationen.Die am Freitag an dieser Stelle thematisierteist noch nicht ganz ad-acta gelegt (!). Diedieser möglichen SKS verliefe bei rundPunkten. Analog zur unterenEin. Das Kursziel daraus:(!)Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html