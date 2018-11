Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Schulter-Kopf-Schulter-Formation übergeordnet weiter aktiv (!)

übergeordnet weiter aktiv (!) 11.800 weiterhin ein robuster Widerstand

in denwird es den ersten Hochrechnungen zufolge wohl auf einenhinauslaufen.Laut US-Medien werden die Republikaner bei derihre Mehrheit im Senat verteidigen. Anders sieht es wohl imaus. Hier lautet der Medienkonsens: Mehrheit für die Demokraten.Derwird heute voraussichtlich wieder oberhalb derstarten.Im Mittelpunkt wird bis zum Mittag das endgültige Ergebnis der gestrigenstehen. Dann wird sich zeigen, obwie bisher weitermachen kann oder ob er eventuell sogar seineanpassen muss.Vonwerden heute zwei wichtige Meldungen erwartet. Zum Einen die Zahlen des. Zum Anderen die. Ersteres wird negativ, zweiteres positiv prognostiziert.Derbleibt wie gehabt. Selbst wenn der DAX 30 heute abermals oberhalb derin den Handel startet, es sind diean denen er sich auch am heutigen Mittwoch messen lassen muss.Diewird wohl wie die letzten beiden Handelstage zunächst zwischenundliegen. Zwei klassische „“ zeugen weiterhin davon, wieundsich die Marktteilnehmer aktuell positionieren.Diezeigt sich unisono neutral. Sowohl(MACD) sowietendieren per heute Früh im „“. Auffällig ist allerdings, dass sich dassehr nahe der SKS-Nackenlinie aufhält. Es verläuft aktuell beiZählern.Auch das zeigt von einerBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/