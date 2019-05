DAX 30 (täglich): Party im DAX 30 - Buy the rumour sell the fact [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex konnte im gestrigen Handel einen sauberenvollziehen. Der DAX 30 schloss bei 12.099 Punkten mit einem Plus von 0,99%. Nachdem wir kurz zuvor noch um die 11.860 pendelten.Die "angebliche"sorgte für Partylaune bei den Autobauern und somit auch im DAX 30. Einevon Donald Trump oder dem Weißen Haus. Somit bleibt abzuwarten ob dies im heutigen Handel bestätigt wird oder am Samstag was ganz anderes verkündet wird.Zumal wir nur von einer Aufschiebung sprechen undEs wird berichtet, dass die US-Regierung die Autoimporte aus der EU und Japan limitieren möchte. Dieum eine Einigung zu erreichen.Solltenwerden, wird dieleiten. Diese haben sie angeblich schon vorbereitet um auf mögliche Zölle zu agieren. Von daher hat sich im Handelsstreit nicht viel getan. Es wurde halt nur verschoben.Zugleich hat Donald Trump das chinesische Unternehmen. Huawei darf keine Produkte in den USA verkaufen.Positiv an der gestrigen Nachricht bleibt die Stabilisierung über der 11.800er Marke bzw. auch der 12.000er Marke. Eine Konsolidierung um die 12.000 wäre sehr positiv. Hingegen wäre ein Abgeben der gestrigen Gewinne die 11.800 wieder in den Fokus rücken.Bandbreite für heute: 12.140 bis 11.915.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/