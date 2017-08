Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

...Derentfernt sich Stück für Stück weiter von seiner. Am Freitag, den 11.08.2017 wurde der unmittelbare Test mit einer „“ abgewehrt.Dieses positive Signal führte den DAX 30 wieder in etwas. Nun gilt es, die Unterstützung beizu verteidigen.Hier verlaufen neben derauch diesowie das. Sollte sich der positive Grundton weiter fortsetzen, dann könnte sich sogar eine „“ ausbilden.Diesegilt alsIn den letzten Wochen wiesen wir an dieser Stelle immer wieder darauf hin, dass trotz aller Wirrungen der. Dies bestätigte nun auch derDieweisen auch heute auf eine langfristige Trendbestätigung hin. Trotz des jüngsten 300-Punkte-Anstiegs sind dieUm 14:30 Uhr wird ein stabilererwartet.Es gilt trotzdem weiter, das markt- und charttechnischefortzuführen. Der Konflikt in Nordkorea schwelt weiter. „...“ – positiv wie negativ.Die strategische Reißleine beiPunkten (vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen) hat sich bewährt. Derwar einHalten auch die, ist das ein weiterer Schritt zur“. Dasder Investoren dreht ebenfalls ins Positive.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html