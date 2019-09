Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Experten erwarten auf breiter Front, dass die US-Notenbank Federal Reserve () heute den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr senkt.hatte zuletzt angesichts des US-Handelskonflikts vor erheblichen Risiken für das US-BIP gewarnt.wiederum hatte in den vergangenen Wochen seinen Druck auf die US-Notenbanker verschärft. Er wirft den Währungshütern vor, dennicht genug zu reduzieren.Bereits im Juli hatte die Fed den Leitzins umauf die Spanne zwischen 2,0 und 2,25 Prozent gesenkt. Dies war die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise von 2008 (!).Derkämpft indes auch heute wieder mit der´er Marke.Der seit Mitte August intakteist weiterhin intakt. Kurzfristig besteht sogar Luft bisPunkte. Je nachdem wie die Entscheidung der US-Fed heute aufgenommen wird.Das Anfang des Jahres ausgerufene D&R-Kursziel beiPunkten wurde ja bereits mehrfach erreicht. Nun geht der Blick noch weiter nach oben.Die kurzfristigehat sich gestern etwas abgekühlt. Dies stützt die These, dass die Tendenz bis heute Abend (Fed-Sitzung) weiterhin verhalten sein wird. Der mittelfristigeverheißt dagegen weiter Luft nach oben.Nun lautet der restliche: Heute Abendund Freitag „“.Es bleibt eine spannende Woche. Die Notenbanken könnten der Nährboden für eine schon im September einsetzende Rally werden. Aber primär gilt es nun diezu beherzigen.).





