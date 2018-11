DAX 30 (täglich): Nur ein Tropfen auf dem heissen Stein ?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

die Lage bleibt trotz des gestrigen TagesplusSo wurde die untere Linie des Juni-2018´er-Abwärtstrends auch gestern weder überschritten noch getestet. Diese hat sich nun aufverschoben. Beiverläuft nach wie vor die übergeordnete SKS-Nackenlinie.Allerdings so richtig durchatmen und entspannen können die Marktteilnehmer erst wieder ab Notierungen deutlich oberhalb derZähler. Selbst beim Überschreiten der 11.400 kehrt derbestenfalls erst wieder in seinenzurück.Diezeigt sich kurzfristig wieder neutral. Übergeordnet signalisiert derweiterhin ein klares Verkaufssignal. Derdeutet ebenfalls „gen Süden“. Dastendiert auch negativ.SKS beziffert sich nach wie vor bei 10.100 Indexzählern. Kurzfristig steht nun die Bandbreitebisim Fokus.Dassollte trotz der gestrigen marginalen Erholung daher weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Die Risiken liegen weiter auf der „“. Stoppmarken und Take-Profits sollten daher unbedingt beibehalten werden.Diehat durchaus noch Luft nach oben. Das gestrige „“ war gemäß der markt- und charttechnischen Gemengelage nur ein Tropfen auf dem heissen Stein.Daneben hat sich die Stimmung derzuletzt überraschend deutlich eingetrübt. Auch die wöchentlichenüberzeugten nicht, denn in der Woche zum 17. November sind mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/