DAX 30 (täglich): Negative (!) Jahresendrally

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Massiver Verkaufsdruck , Nervosität & Unsicherheit halten tendenziell an

, Nervosität & Unsicherheit halten tendenziell an Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

der deutsche Leitindex befindet sich mittendrin im „“. Seit dem Allzeithoch hat derdeutlich mehr als(!) verloren. Die Negativsignale waren bereits beiundzu spüren. Wir hatten in technischender letzten Wochen durchgehend darauf hingewiesen.Auch die drohendebis hin zur möglichen Rezession in 2019 wurde seit August thematisiert.Zum Jahresende hin fungiert daher die Charttechnik weiter als immens wichtiger Kompass. Das rechnerischebeziffert sich nach wie aufIndexzähler. Dieses rückt auch heute wieder ein gutes Stück näher.Das proaktivemuss weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben. Brexit, Italien und die Krise in der Ukraine ziehen weiter „ihre Kreise“. Nun kommt noch Konfliktpotential im Kosovo dazu. Zudem die Verhaftung der Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei.Und: Saudi-Arabien will weiter eineerwirken. Das alles sorgt für große Nervosität, Verunsicherung und Abverkäufe an den globalen Märkten. Derbleibt intakt. Die Kurzfristtendenz verschärft sich sogar. Der heutige Wochenstart setzt die Negativtendenz der letzten Zeit fort.Diebefinden sich im freien Fall. Einzig die Slow-Stochastik hat den überverkauften Bereich erreicht. Allerdings ist dieser Indikator hauptsächlich in einer Seitwärtsbewegung aussagekräftig. Durch die aktuellekann man die Slow-Stochastik daher vernachlässigen.Das kurzfristige Etappenziel lautetPunkte.... (





Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/