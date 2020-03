DAX 30 (täglich): Nächstes Overnight-Gap & Test der 8.000 (!)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,



wir bewegen uns aktuell in historisch so noch nicht dagewesenen Zeiten. Noch nie ging es für den DAX 30 innerhalb so kurzer Zeit so immens bergab.

Allerdings war auch niemals zuvor die markttechnische Gesamtlage so dramatisch überverkauft.

Der deutsche Leitindex wird auch heute wiederholt schwächer in den Handel starten.

Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 8.150 bis 7.865 Zähler (!).

Eine mittelfristige Erholung wird sich bestenfalls in einem „flachen V“ zeigen.

Diese wird sich aber noch einige Zeit hinziehen. Es wird keinen schnellen Rebound geben.

Das BIP-Wachstum wird in 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen.

Ebenso die globalen Unternehmensgewinne. Dies wird sich in der Berichtssaison ab Mitte April niederschlagen.

Hohe Schwankungsbreiten & Volatilitäten werden am Aktienmarkt immer wieder zu wiederkehrenden und einschneidenden Rücksetzern führen.

Die charttechnische Lage wird sich nachhaltig erst mit einem umfassenden Rückgang der Corona-Fallzahlen entschärfen.

Der DAX 30 wird auch heute wieder negativ starten. Die heutige Tagesbandbreite dürfte zwischen 8.150 und 7.865 Zählern tendieren.

Die 8.152 könnten gleich zu Handelsbeginn mittels eines „Overnight-Gaps“ gerissen werden.

Bei der detaillierten Betrachtung der monatlichen Gewinn- und Verlustentwicklung lässt sich feststellen, dass einzig beim Crash der Dotcom-Blase ein ähnlich hoher Monatsverlust verzeichnet wurde.

Solch drastische Verluste traten weder in der Finanzkrise noch nach den Terroranschlägen 2001 auf…

Fazit:

DAX 30 heute wiederholt schwächer

Tagesbandbreite: 8.150 – 7.865 (Overnight-Gap)

