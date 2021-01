DAX 30 (täglich): Nächstes D&R-Ziel erreicht (!)

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,



der DAX 30 setzt seine Jahresend-Rally weiter fort.

Dabei hat er nun bereits einige kurzfristige Ziele überhandelt.

Zum heutigen Wochenausklang darf man sich wieder auf einen positiven Verlauf einstellen.

Die kurz- wie mittelfristigen Indikatoren zeigen sich weiterhin stabil. Die Slow-Stochastik hat weiterhin Luft nach oben und generiert sogar ein Kaufsignal.

Das Obere Bollinger-Band tendiert bei 14.022 Punkten. Die 13.996 fungieren nun als nächstgelegener Support.

Nach unten ist das kurzfristige Wort-Case-Szenario bei 13.500 Indexpunkten zu sehen.

Und das trotz der aktuellen Gemengelage aus Corona, Brexit, US-Wahl-Nachwirkungen.

Operative Verkaufssignale ergeben sich damit weiterhin erst ab Notierungen bei 13.500 Zählern.

Strategisch bleibt der deutsche Leitindex somit weiterhin „in der Spur“: Die 15.000 bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021.

Das Chaos in Washington lässt die Anleger damit offensichtlich unberührt. Auch an der Wall Street sind die Konjunkturoptimisten in der Überzahl.

Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 markieren ebenfalls neue Bestmarken.

Fazit:

Weitere D&R-Ziele erreicht

Perspektivisch in Richtung 15.000

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: