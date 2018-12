Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trotz Mini-Rebound: Nervosität & Unsicherheit

& Übergeordnet weiterhin fragiles Chartbild & intakter Abwärtstrend

der deutsche Leitindex hat gestern einverzeichnen können. Ein deutlich verbesserterhatte dazu beigetragen. Die Konjunkturerwartungen haben sich aufgehellt.Erwartungsgemäß (vgl. D&R-Analyse vom 11.12.18) testete der DAX 30 am Dienstag auch die Marke vonIndexpunkten.Die Unsicherheit über die weiteren-Entwicklungen sowie die politische Zukunft von Theresa May bleiben ungeachtet dessen aber weiter bestehen. Das rechnerische Abwärtspotential der SKS beziffert sich nach wie aufIndexzähler. Das proaktivemuss weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben.und die Krise in derziehen weiter „ihre Kreise". Zudem die Verhaftung der Tochter von-Gründer Ren Zhengfei.will weiter eine Drosselung der Öl-Produktion erwirken.Derbleibt charttechnisch intakt. Ein Gap-Closing beiPunkten bleibt trotz des gestrigen Mini-Rebounds weiter fraglich. Diezeigen sich neutral. Einzig die Slow-Stochastik befindet sich auch trotz des gestrigen Tages weiterhin im überverkauften Bereich.Somit sind auch. An der übergeordneten Tendenz werden diese allerdings nichts ändern. Dafür wäre zunächst dasbeinotwendig.Danach ist es ein weiter Weg bis hin zu(SKS-Nackenlinie). Und schlussendlich beidarf dann wieder durchgeatmet werden. Der deutsche Leitindex ist mit vielbeladen. Dazu kommt eine latente. Jede neue Negativmeldung kann wieder Abverkäufe auslösen.